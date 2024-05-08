У Швеції на навчаннях НАТО 11 військових постраждали під час стрибків з парашутами

Військові з переломами потрапили до лікарень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На навчаннях НАТО у шведській провінції Смоланд під час стрибків із парашутами постраждали 11 солдатів, повідомляє місцеве видання Aftonbladet.

Зазначається, що військові відпрацьовували стрибки з парашутами під час навчань НАТО Swift Response у Скіллінгариді і травмувалися.

"Є поранення та переломи, але ніякої загрози життю військових немає", - повідомив речник штабу армії Йоакім Еловссон.

Уточнюється, що постраждали військові із США, Угорщини та Італії. Солдатів доставили до лікарень у містах Лінчепінгу та Єнчепінгу. Дев'ятьох евакуювали гелікоптером, а двох доставили в лікарню.

За даними видання, від 600 до 800 солдатів НАТО протягом дня здійснили стрибки з парашутом на авіабазі Хагшулт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.