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Киян атакують рої мошок: лікарі попереджають про ризик летальних наслідків

17:40, 8 травня 2024
Рої мошок стережуть киян в парках та біля водойм.
Киян атакують рої мошок: лікарі попереджають про ризик летальних наслідків
Джерело фото: zbruc.eu
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У Києві спостерігається масова атака невідомих мошок, які нападають на місцевих мешканців. За останні дні до медичних закладів звернулися десятки людей із скаргами на укуси цих комах.

За інформацією ТСН, мошки рояться в парках та біля водойм. Їх приваблю запах поту та світлий одяг. Укус мошок супроводжується сильним набряком, свербіжем, а в деяких випадках навіть втратою свідомості.

Жителька столиці розповіла про те, як її сина покусали мошки, що призвело до серйозних ускладнень: «На ранок розпухли губи, вуха, хоча там його не кусали. По всьому тілу почалася як кропивниця. Почалася задуха, йому почалося паморочитися в голові. Тож довелося негайно звернутися до лікаря».

Лікарі рекомендують постраждалим негайно приймати антигістамінні препарати та утримуватися від розчісування місця укусу. Наголошується, що у разі погіршення стану потрібно негайно звертатися до медичної допомоги, оскільки існує ризик навіть летальних наслідків.

Експерти зазначають, що ці мошки, які зазвичай зустрічаються в областях з великою кількістю лісів і водойм, можуть мігрувати через зміни клімату. Вони живляться мікроорганізмами, рослинними рештками та верхніми шариками епітелію.

Наразі, оглядачі сподіваються, що з появою на світі нового пташеняти скоро кількість цих комах зменшиться, оскільки птахи активно полюватимуть на них.

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