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Киевлян атакуют рои мошек: врачи предупреждают о риске летальных исходов

17:40, 8 мая 2024
Рои мошек стерегут киевлян в парках и возле водоемов.
Киевлян атакуют рои мошек: врачи предупреждают о риске летальных исходов
Источник фото: zbruc.eu
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В Киеве наблюдается массовая атака неизвестных мошек, которые нападают на местных жителей. За последние дни в медицинские учреждения обратились десятки людей с жалобами на укусы этих насекомых.

По информации ТСН, мошки роятся в парках и возле водоемов. Их привлекает запах пота и светлая одежда. Укус мошек сопровождается сильным отеком, зудом, а в некоторых случаях даже потерей сознания.

Жительница столицы рассказала о том, как ее сына покусали мошки, что привело к серьезным осложнениям: "На утро распухли губы, уши, хотя там его не кусали. По всему телу началась как крапивница. Началось удушье, ему началось кружиться в голове. Поэтому пришлось немедленно обратиться к врачу".

Врачи рекомендуют пострадавшим немедленно принимать антигистаминные препараты и воздерживаться от расчесывания места укуса. Отмечается, что в случае ухудшения состояния нужно немедленно обращаться к медицинской помощи, поскольку существует риск даже летального исхода.

Эксперты отмечают, что эти мошки, которые обычно встречаются в областях с большим количеством лесов и водоемов, могут мигрировать из-за изменений климата. Они питаются микроорганизмами, растительными остатками и верхними слоями эпителия.

Сейчас обозреватели надеются, что с появлением на свет нового птенца скоро количество этих насекомых уменьшится, поскольку птицы будут активно охотиться на них.

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