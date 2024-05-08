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В Украине удвоился спрос на электромобили: что выбирают водители

23:59, 8 мая 2024
Но доля новых машин в регистрациях BEV составила 17% против 21% в апреле прошлого года.
В Украине удвоился спрос на электромобили: что выбирают водители
Источник фото: Michael Marais / Unsplash
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Автопарк Украины в апреле 2024 года пополнили более 4,2 тысяч автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с апрелем 2023 спрос на электромобили вырос вдвое. Об этом сообщают в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 17% против 21% в апреле прошлого года. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4 141 штук (новых – 707, подержанных – 3 434).

Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только 4 авто. Также был зарегистрирован один новый электробус.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. VOLKSWAGEN iD.4 – 141 ед.;
  2. HONDA M-NV – 72 ед.;
  3. NISSAN Ariya – 68 ед.;
  4. BYD Song Plus – 49 ед.;
  5. MG 4 – 39 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. NISSAN Leaf – 497 ед.;
  2. TESLA Model 3 – 414 ед.;
  3. TESLA Model Y – 343 ед.;
  4. VOLKSWAGEN е-Golf – 253 ед.;
  5. HYUNDAI Kona – 205 ед.

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