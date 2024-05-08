В Киеве попался на горячем отец, за рулем автомобиля которого нарушал ПДД 14-летний сын: видео

Водитель автомобиля Honda проехал перекресток на красный сигнал светофора и удивил патрульных своим возрастом.

Источник фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

В столице на проспекте Воздушных сил автомобиль Honda проехал перекресток на красный сигнал светофора. Когда патрульные остановили автомобиль, к полицейским сразу вышел пассажир и сообщил, что нарушитель он.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, удивлению инспекторов не было предела, когда они увидели за рулем 14-летнего парня. По словам отца, пишут в полиции, уже не первый раз его сын управляет автомобилем.

«Мужчина свою вину признал, поэтому мы вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права) и составили протокол по ст. 184 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей) КУоАП», - отметили в Патрульной полиции.

Добавим, что согласно п. 2.13 ПДД право на управление транспортными средствами категории «В» может быть предоставлено лицам с 18-летнего возраста.

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