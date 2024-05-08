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У Києві попався на гарячому батько, за кермом автівки якого порушував ПДР 14-річний син: відео

23:48, 8 травня 2024
Водій автомобіля Honda проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора і здивував патрульних своїм віком.
У Києві попався на гарячому батько, за кермом автівки якого порушував ПДР 14-річний син: відео
Джерело фото: CHUTTERSNAP / Unsplash
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У столиці на проспекті Повітряних сил автомобіль Honda проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Коли патрульні зупинили автівку, до поліцейських відразу вийшов пасажир та повідомив, що порушник він.

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, здивуванню інспекторів не було меж, коли вони побачили за кермом 14-річного хлопця. Зі слів батька, пишуть у поліції, вже не вперше його син кермує автівкою.

«Чоловік свою провину визнав, тож ми винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має такого права) та склали протокол за ст. 184 (Неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП», - зазначили у Патрульній поліції.

Додамо, що згідно з п. 2.13 ПДР, право на керування транспортними засобами категорії «В» може бути надано особам з 18-річного віку.

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