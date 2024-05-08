В Україні подвоївся попит на електромобілі: що обирають водії

Але частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні минулого року.

Джерело фото: Michael Marais / Unsplash

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Автопарк України у квітні 2024 року поповнили понад 4,2 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з квітнем 2023 року попит на електромобілі зріс удвічі. Про це повідомляють в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні минулого року. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4 141 штук (нових – 707, уживаних – 3 434).

Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто. Також було зареєстровано один новий електробус.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

VOLKSWAGEN iD.4 – 141 од.; HONDA M-NV – 72 од.; NISSAN Ariya – 68 од.; BYD Song Plus – 49 од.; MG 4 – 39 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf – 497 од.; TESLA Model 3 – 414 од.; TESLA Model Y – 343 од.; VOLKSWAGEN е-Golf – 253 од.; HYUNDAI Kona – 205 од.

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