В Україні подвоївся попит на електромобілі: що обирають водії

Автопарк України у квітні 2024 року поповнили понад 4,2 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з квітнем 2023 року попит на електромобілі зріс удвічі. Про це повідомляють в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні минулого року. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4 141 штук (нових – 707, уживаних – 3 434).
Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто. Також було зареєстровано один новий електробус.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.