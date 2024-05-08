В Швеции на учениях НАТО 11 военных пострадали во время прыжков с парашютами

Военные с переломами попали в больницы.

На учениях НАТО в шведской провинции Смоланд во время прыжков с парашютами пострадали 11 солдат, сообщает местное издание Aftonbladet.

Отмечается, что военные отрабатывали прыжки с парашютами во время учений НАТО Swift Response в Скиллингариде и травмировались.

"Есть ранения и переломы, но никакой угрозы жизни военных нет", - сообщил спикер штаба армии Йоаким Эловссон.

Уточняется, что пострадали военные из США, Венгрии и Италии. Солдат доставили в больницы в городах Линчепинга и Енчепинга. Девять эвакуировали вертолетом, а двоих доставили в больницу.

По данным издания, от 600 до 800 солдат НАТО в течение дня совершили прыжки с парашютом на авиабазе Хагшулт.

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