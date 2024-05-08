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У Повітряних силах розповіли, чому росіяни скидають бомби на свою територію

20:50, 8 травня 2024
Це може бути пов’язано з дефектами і поломками безпосередньо в самому літаку.
У Повітряних силах розповіли, чому росіяни скидають бомби на свою територію
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Багато разів у ЗМІ можна було побачити новину, що російська авіація "випадково" скинула бомбу на свою територію. Хоча самі росіяни намагаються про це не говорити. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш пояснив причини такої ситуації. 

За його словами, скидання бомб на свою територію відбувається з низки причин.

"Безпосередньо це може бути, як і людський фактор, це може бути і помилка пілота, або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону.

Також він уточнив, що це пов'язано з дефектами і поломками безпосередньо в самому літаку.

Євлаш додав, що під час заходу на удар, коли розганяється літак і скидається бомба, вона безпосередньо може в якийсь момент від'єднатися.

При цьому оперативно ремонтувати повітряні борти росіяни не можуть, зокрема й через міжнародні санкції.

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