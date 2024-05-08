В Воздушных силах рассказали, почему россияне сбрасывают бомбы на свою территорию

Это может быть связано с дефектами и поломками непосредственно в самолете.

Много раз в СМИ можно было увидеть новость, что российская авиация "случайно" сбросила бомбу на свою территорию. Хотя сами россияне пытаются об этом не говорить. Спикер Воздушных сил Илья Евлаш объяснил причины такой ситуации.

По его словам, сброс бомб на свою территорию происходит по ряду причин.

"Непосредственно это может быть, как и человеческий фактор, это может быть и ошибка пилота, или, например, ошибка обслуживающего персонала, непосредственно присоединявшего эту бомбу", - сказал Евлаш в эфире телемарафона.

Он также уточнил, что это связано с дефектами и поломками непосредственно в самом самолете.

Евлаш добавил, что во время захода на удар, когда разгоняется самолет и сбрасывается бомба, она напрямую может в какой-то момент отсоединиться.

При этом оперативно ремонтировать воздушные борта россияне не могут, в том числе из-за международных санкций.

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