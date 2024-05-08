Руслан Стефанчук сообщил, когда Рада рассмотрит вопрос об увольнении министра аграрной политики Николая Сольского

Как только я получаю соответствующее подтверждение от фракции, этот вопрос появится в перечне вопросов повестки дня, — подчеркнул глава парламента Стефанчук.

Вопрос об увольнении министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского внесут в повестку дня только после решения фракции «Слуга народа». Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы ожидаем соответствующего решения фракции. Как только я получаю соответствующее подтверждение от фракции, этот вопрос появится в перечне вопросов повестки дня», – сказал он.

Спикер парламента подчеркнул необходимость сделать все, «чтобы лица, не желающие работать в правительстве, имели возможность получить соответствующие решения со стороны парламента».

Напомним, министр аграрной политики Николай Сольский подал в отставку.

Министра подозревают в незаконном завладении государственной землей на сумму 291 миллион гривен и попытке завладения другими земельными участками на сумму 190 миллионов гривен.

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