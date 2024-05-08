Практика судів
  1. В Україні

Руслан Стефанчук повідомив, коли Рада розгляне питання щодо звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського

19:08, 8 травня 2024
Щойно я отримую відповідне підтвердження від фракції, це питання з'явиться в переліку питань порядку денного, — наголосив голова парламенту Стефанчук.
Руслан Стефанчук повідомив, коли Рада розгляне питання щодо звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання про звільнення міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського внесуть до порядку денного лише після рішення фракції «Слуга народу».  Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми очікуємо на відповідне рішення фракції. Як тільки я отримую відповідне підтвердження від фракції, це питання з'явиться в переліку питань порядку денного», – сказав він.

Спікер парламенту наголосив на необхідності зробити все, «щоб особи, які не хочуть працювати в уряді, мали змогу отримати відповідні рішення з боку парламенту».

Нагадаємо, міністр аграрної політики Микола Сольський подав у відставку.

Міністра підозрюють у незаконному заволодінні державною землею на суму 291 мільйон гривень та спробі заволодіння іншими земельними ділянками на суму 190 мільйонів гривень. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
35 тисяч грн податків з зарплати або 20 тисяч грн за кожну заброньовану особу щомісяця – Давид Арахамія розповів про варіанти економічного бронювання

Давид Арахамія заявив, що економічне бронювання, скоріш за все, буде запроваджено, але в якому вигляді – депутати поки не визначилися.

Верховна Рада почала розгляд законопроекту про легалізацію заочних штрафів до 25,5 тисяч грн для ухилянтів

Чоловіків, які не стали на військовий облік, не оновили певні дані у ТЦК, не з’явилися за повісткою зможуть оштрафувати заочно на суму до 25,5 тисяч грн і, відповідно, відкрити виконавчі провадження.

Кого з засуджених топ-посадовців не зможуть звільнити з в'язниці за законом про мобілізацію засуджених

Ухвалений закон передбачає табу на звільнення певних засуджених топ-посадовців, які бажають замість тюрми піти у ЗСУ.

У Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані

Також завдяки реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку і матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Антикорупційний комітет Ради не погодив законопроект про можливості повернення Президентом подань стосовно призначення суддів

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики дав негативний висновок на законопроект, за яким Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрозу нацбезпеці.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області