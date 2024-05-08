Руслан Стефанчук повідомив, коли Рада розгляне питання щодо звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського

Питання про звільнення міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського внесуть до порядку денного лише після рішення фракції «Слуга народу». Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Ми очікуємо на відповідне рішення фракції. Як тільки я отримую відповідне підтвердження від фракції, це питання з'явиться в переліку питань порядку денного», – сказав він.
Спікер парламенту наголосив на необхідності зробити все, «щоб особи, які не хочуть працювати в уряді, мали змогу отримати відповідні рішення з боку парламенту».
Нагадаємо, міністр аграрної політики Микола Сольський подав у відставку.
Міністра підозрюють у незаконному заволодінні державною землею на суму 291 мільйон гривень та спробі заволодіння іншими земельними ділянками на суму 190 мільйонів гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.