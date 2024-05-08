Посли ЄС вирішили передати доходи від заморожених активів рф на відновлення та оборону України

Постійні преставники ЄС погодили використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку відновлення України.

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу досягли згоди щодо використання доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє представництво Бельгії, яка нині головує в ЄС.

Зазначається, що відповідних домовленостей було досягнуто під час засідання Комітету постійних представників.

"Посли ЄС у принципі погодилися з заходами, що стосуються надзвичайних доходів, одержуваних від знерухомлених активів рф. Гроші підуть на підтримку відновлення України та військового захисту в умовах російської агресії", - повідомили у представництві Бельгії.

Зазначимо, що далі рішення ще має фіналізувати Рада Євросоюзу. Лише тоді воно набуде чинності.

Прибутки, отримані від заморожених активів рф, більшість із яких зберігається у Бельгії, становлять від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Єврокомісія пропонувала, що 90% прибутку буде спрямовано на купівлю зброї, а решта 10% - на невійськову допомогу.

Нагадаємо, що Кабмін створив робочу підгрупу з питань конфіскації заморожених російських активів за кордоном.

Раніше ми писали, що виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що G7 розглядає $300 млрд заморожених активів рф як заставу для кредитів Україні.

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