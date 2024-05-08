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Посли ЄС вирішили передати доходи від заморожених активів рф на відновлення та оборону України

18:21, 8 травня 2024
Постійні преставники ЄС погодили використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку відновлення України.
Посли ЄС вирішили передати доходи від заморожених активів рф на відновлення та оборону України
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Постійні представники країн-членів Європейського Союзу досягли згоди щодо використання доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє представництво Бельгії, яка нині головує в ЄС.

Зазначається, що відповідних домовленостей було досягнуто під час засідання Комітету постійних представників.

"Посли ЄС у принципі погодилися з заходами, що стосуються надзвичайних доходів, одержуваних від знерухомлених активів рф. Гроші підуть на підтримку відновлення України та військового захисту в умовах російської агресії", - повідомили у представництві Бельгії. 

Зазначимо, що далі рішення ще має фіналізувати Рада Євросоюзу. Лише тоді воно набуде чинності. 

Прибутки, отримані від заморожених активів рф, більшість із яких зберігається у Бельгії, становлять від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Єврокомісія пропонувала, що 90% прибутку буде спрямовано на купівлю зброї, а решта 10% - на невійськову допомогу.

Нагадаємо, що Кабмін створив робочу підгрупу з питань конфіскації заморожених російських активів за кордоном. 

Раніше ми писали, що виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що G7 розглядає $300 млрд заморожених активів рф як заставу для кредитів Україні.

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