Вимагав $2 000 за оформлення інвалідності 70-річній бабусі: на хабарі затримали посадовця лікарні на Київщині

Посадовцю лікарні на Київщині повідомили про підозру у хабарництві за оформлення інвалідність.

Джерело фото: Поліція Київської області

Поліція Київщини оголосила про підозру посадовцю медичного закладу, який вимагав 2 000 доларів за оформлення інвалідності. За даними правоохоронців, завідувач відділу лікарні незаконно вимагав від чоловіка неправомірну вигоду для отримання інвалідності для його 70-річної матері. Ці дії можуть призвести до позбавлення його волі на до десяти років.

За інформацією поліції, у січні заявник звернувся до підозрюваного для оновлення медичних документів своєї матері. Проте замість допомоги, зловмисник заявив про необхідність отримання хабаря у розмірі 2 000 доларів за виготовлення та видачу медичних документів про психічну хворобу його родички.

Поліцейські Фастівського управління поліції Київщини затримали 49-річного підозрюваного на робочому місці, коли він отримував хабар. Відповідно до процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури, йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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