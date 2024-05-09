Практика судів
  1. В Україні

Вимагав $2 000 за оформлення інвалідності 70-річній бабусі: на хабарі затримали посадовця лікарні на Київщині

07:54, 9 травня 2024
Посадовцю лікарні на Київщині повідомили про підозру у хабарництві за оформлення інвалідність.
Вимагав $2 000 за оформлення інвалідності 70-річній бабусі: на хабарі затримали посадовця лікарні на Київщині
Джерело фото: Поліція Київської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Київщини оголосила про підозру посадовцю медичного закладу, який вимагав 2 000 доларів за оформлення інвалідності. За даними правоохоронців, завідувач відділу лікарні незаконно вимагав від чоловіка неправомірну вигоду для отримання інвалідності для його 70-річної матері. Ці дії можуть призвести до позбавлення його волі на до десяти років.

За інформацією поліції, у січні заявник звернувся до підозрюваного для оновлення медичних документів своєї матері. Проте замість допомоги, зловмисник заявив про необхідність отримання хабаря у розмірі 2 000 доларів за виготовлення та видачу медичних документів про психічну хворобу його родички.

Поліцейські Фастівського управління поліції Київщини затримали 49-річного підозрюваного на робочому місці, коли він отримував хабар. Відповідно до процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури, йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Наркозалежного військовослужбовця побили інші військові, після чого він втік: що вирішив суд

Чергова драма сталася на Запоріжжі, а військовослужбовець-втікач отримав 5 років позбавлення волі.

Мобілізація засуджених – хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити

Чи зможуть потім звільнити з військової служби осіб, до яких застосували умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, та чи матимуть вони право на відпустку.

Пенсійна реформа буде запроваджена, бо солідарна система вже не здатна забезпечити утримання 10,2 млн пенсіонерів – Верховна Рада

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про накопичувальне пенсійне забезпечення.

«Ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно

Завдяки цифровізації військового обліку буде видно, де людина працює, а штрафи зможуть виписати заочно – тож згодом зменшиться необхідність фізично шукати ухилянтів.

Володимир Зеленський вперше з 2022 року призначив суддів: список

На посади суддів призначено 116 суддів – це колишні судді-«п’ятирічки», учасники добору 2017 року та учасники попередніх доборів на посади суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області