Укрпошта перейшла виключно на електронне оформлення міжнародних посилок

Укрпошта та Держмитслужба перейшли на електронне митне оформлення міжнародних поштових відправлень.

Джерело фото: Укрпошта

Держмитслужба та Укрпошта внесли зміни в процес митного оформлення міжнародних поштових відправлень, переходячи виключно на електронний формат. Ця ініціатива була запроваджена в зв'язку зі змінами у законодавстві. Про це повідомила Державна митна служба України.

У квітні Укрпошта здійснила прийом 2 мільйонів 850 тисяч відправлень, що є вражаючим результатом співпраці. Однак, деякі посилки мали неправильно заповнену інформацію про відправника, одержувача, вартість та опис вкладення, а також товарний код. Це сповільнило їхню доставку отримувачу.

З метою усунення затримок та прискорення процесу, спільно з Укрпоштою впроваджено додаткові методи збору необхідної інформації, а також автоматичний обмін даними про всі міжнародні відправлення. Це дозволить мінімізувати затримки та забезпечити швидку доставку посилок.

Багато користувачів вже отримали листи від Укрпошти зі скриньки [email protected] або сповіщення через Viber/SMS. Ці дані є важливими для успішного проходження посилки від відправника до отримувача.

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