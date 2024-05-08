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35 тисяч грн податків з зарплати або 20 тисяч грн за кожну заброньовану особу щомісяця – Давид Арахамія розповів про варіанти економічного бронювання

17:54, 8 травня 2024
Давид Арахамія заявив, що економічне бронювання, скоріш за все, буде запроваджено, але в якому вигляді – депутати поки не визначилися.
35 тисяч грн податків з зарплати або 20 тисяч грн за кожну заброньовану особу щомісяця – Давид Арахамія розповів про варіанти економічного бронювання
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В Україні можуть запровадити певну модель економічного бронювання. Наразі розглядаються два варіанти. Про це розповів під час брифінгу голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті.

Перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути не менше 35 тисяч грн.

Друга модель – квоти на підприємства для військовозобовʼязаних при сплаті мінімально 20 тисяч грн за кожного заброньованого. 

Давид Арахамія на прикладі медіа пояснив, що це може бути 10% від штату. Але при цьому за заброньованих має бути сплачена мінімальна зарплата військовослужбовця, яка, за його словами, складає 20 тисяч грн. «Тобто, 20 тисяч грн за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків», – підкреслив очільник фракції. 

За його словами, з одного боку, є заборона виплати зарплат військовим з коштів міжнародної підтримки, з іншого боку для підняття зарплат військовим потрібні кошти бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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