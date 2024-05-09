Сонце та заморозки – таку погоду принесе західний антициклон Thomas

Антициклон Thomas принесе сонце та холод.

Джерело фото: volyninfa.com.ua

У четвер, 9 травня, погода в Україні буде під західним антициклоном Thomas, що принесе сонячну та суху погоду на значну частину Європейського континенту. Про це повідомила синоптична Наталка Діденко.

За її словами, західний антициклон Thomas представляє собою область високого атмосферного тиску, що забезпечить стабільні погодні умови. Однак у нічний час очікується арктична повітряна маса, яка принесе прохолоду та можливість заморозків повітря та навіть підстилаючої поверхні. Лише південна частина, Закарпаття та прикарпатські області уникнуть заморозків.

Прогнозується, що максимальна температура повітря вдень складатиме +11 — +17 градусів, на північному сході подекуди +9 — +11 градусів, у південній частині та в західних областях +15 — +20 градусів, а на Закарпатті може досягти навіть +22 градусів.

У Києві 9 травня передбачається свіжа та ясна погода без опадів. Нічною порою температура повітря опуститься до +2 — +5 градусів, а на околицях можливі заморозки. Уден переважатиме прохолодна температура, коливаючись між +11 — +12 градусів.

Також слід відзначити, що вночі 10 травня заморозки ще можуть протриматися на сході, півночі та в центрі України, але вже на 11 числа вони припиняться.

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