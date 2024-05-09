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Солнце и заморозки – такую погоду принесет западный антициклон Thomas

07:00, 9 мая 2024
Антициклон Thomas принесет солнце и холод.
Солнце и заморозки – такую погоду принесет западный антициклон Thomas
Источник фото: volyninfa.com.ua
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В четверг, 9 мая, погода в Украине будет под западным антициклоном Thomas, что принесет солнечную и сухую погоду на значительную часть Европейского континента. Об этом сообщила синоптическая Наталья Диденко.

По ее словам, западный антициклон Thomas представляет собой область высокого атмосферного давления, что обеспечит стабильные погодные условия. Однако в ночное время ожидается арктическая воздушная масса, которая принесет прохладу и возможность заморозков воздуха и даже подстилающей поверхности. Только южная часть, Закарпатье и прикарпатские области избегут заморозков.

Прогнозируется, что максимальная температура воздуха днем составит +11 - +17 градусов, на северо-востоке местами +9 - +11 градусов, в южной части и в западных областях +15 - +20 градусов, а на Закарпатье может достичь даже +22 градусов.

В Киеве 9 мая предполагается свежая и ясная погода без осадков. В ночное время температура воздуха опустится до +2 - +5 градусов, а в окрестностях возможны заморозки. Утром будет преобладать прохладная температура, колеблясь между +11 - +12 градусов.

Также следует отметить, что ночью 10 мая заморозки еще могут продержаться на востоке, севере и в центре Украины, но уже на 11 числа они прекратятся.

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