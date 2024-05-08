35 тысяч грн налогов с зарплаты или 20 тысяч грн за каждое забронированное лицо ежемесячно – Давид Арахамия рассказал о вариантах экономического бронирования

Давид Арахамия заявил, что экономическое бронирование, скорее всего, будет введено, но в каком виде – депутаты пока не определились.

В Украине могут ввести модель экономического бронирования. В настоящее время рассматриваются два варианта. Об этом рассказал во время брифинга глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга в парламенте.

Первая модель предполагает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть не менее 35 тысяч гривен.

Вторая модель – квоты на предприятия для военнообязанных при уплате минимально 20 тысяч грн за каждого забронированного.

Давид Арахамия на примере медиа объяснил, что это может быть 10% от штата. Но при этом за забронированных должна быть уплачена минимальная зарплата военнослужащего, которая, по его словам, составляет 20 тысяч грн. «То есть 20 тысяч грн за каждое забронированное лицо оплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов», – подчеркнул глава фракции.

По его словам, с одной стороны есть запрет выплаты зарплат военным из средств международной поддержки, с другой стороны для поднятия зарплат военным нужны средства бюджета.

Автор: Наталья Мамченко

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