Укрпочта перешла исключительно на электронное оформление международных посылок

Укрпочта и Гостаможслужба перешли на электронное таможенное оформление международных почтовых отправлений.

Источник фото: Укрпочта

Гостаможслужба и Укрпочта внесли изменения в процесс таможенного оформления международных почтовых отправлений, переходя исключительно на электронный формат. Эта инициатива была введена в связи с изменениями в законодательстве. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В апреле Укрпочта осуществила прием 2 миллионов 850 тысяч отправлений, что является впечатляющим результатом сотрудничества. Однако, некоторые посылки имели неправильно заполненную информацию об отправителе, получателе, стоимость и описание вложения, а также товарный код. Это замедлило их доставку получателю.

С целью устранения задержек и ускорения процесса, совместно с Укрпочтой внедрены дополнительные методы сбора необходимой информации, а также автоматический обмен данными обо всех международных отправлениях. Это позволит минимизировать задержки и обеспечить быструю доставку посылок.

Многие пользователи уже получили письма от Укрпочты с ящика [email protected] или оповещения через Viber/SMS. Эти данные важны для успешного прохождения посылки от отправителя к получателю.

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