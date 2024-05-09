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Требовал $2 000 за оформление инвалидности 70-летней бабушке: на взятке задержали чиновника больницы на Киевщине

07:54, 9 мая 2024
Должностному лицу больницы на Киевщине сообщили о подозрении во взяточничестве за оформление инвалидности.
Требовал $2 000 за оформление инвалидности 70-летней бабушке: на взятке задержали чиновника больницы на Киевщине
Источник фото: Полиция Киевской области
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Полиция Киевской области объявила о подозрении должностному лицу медицинского учреждения, который требовал 2 000 долларов за оформление инвалидности. По данным правоохранителей, заведующий отделом больницы незаконно требовал от мужчины неправомерную выгоду для получения инвалидности для его 70-летней матери. Эти действия могут привести к лишению его свободы на до десяти лет.

По информации полиции, в январе заявитель обратился к подозреваемому для обновления медицинских документов своей матери. Однако вместо помощи, злоумышленник заявил о необходимости получения взятки в размере 2 000 долларов за изготовление и выдачу медицинских документов о психической болезни его родственницы.

Полицейские Фастовского управления полиции Киевщины задержали 49-летнего подозреваемого на рабочем месте, когда он получал взятку. Согласно процессуальному руководству Фастовской окружной прокуратуры, ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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