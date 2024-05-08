Послы ЕС решили передать доходы от замороженных активов рф на восстановление и оборону Украины

Постоянные представители ЕС согласовали использование доходов от замороженных российских активов в поддержку восстановления Украины.

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза достигли согласия по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает представительство Бельгии, которая сейчас председательствует в ЕС.

Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты во время заседания Комитета постоянных представителей.

"Послы ЕС в принципе согласились с мерами, касающимися чрезвычайных доходов, получаемых от обездвиженных активов рф. Деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военной защиты в условиях российской агрессии", - сообщили в представительстве Бельгии.

Отметим, что дальнейшее решение еще предстоит финализировать Совет Евросоюза. Только тогда оно вступит в силу.

Доходы, полученные от замороженных активов рф, большинство из которых хранится в Бельгии, составляют от 2,5 до 3 миллиардов евро в год. Еврокомиссия предлагала, что 90% прибыли будет направлено на покупку оружия, а остальные 10% – на невоенную помощь.

Напомним, что Кабмин создал рабочую подгруппу по конфискации замороженных российских активов за рубежом.

Ранее мы писали, что исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что G7 рассматривает $300 млрд замороженных активов рф как залог для кредитов Украине.

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