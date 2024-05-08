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Україна наздогнала росію за кількісті виробництва дронів-камікадзе, – Укроборонпром

21:45, 8 травня 2024
У 2024 році спільна робота державних та приватних компаній дозволила наздогнати росію у виробництві ударних безпілотників.
Україна наздогнала росію за кількісті виробництва дронів-камікадзе, – Укроборонпром
Джерело фото: Главком
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Генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін заявив, що Україна у 2024 році досягла парапету росії за кількістю вироблених ударних безпілотників, подібних до «шахедів». Він зазначив це під час інтерв'ю для АрміяInform.

Сметанін пояснив, що деякі приватні виробники не можуть забезпечити потрібний обсяг дронів, тому укладаються ліцензійні угоди з державними підприємствами. Він також зауважив, що спільна робота державних компаній з приватними дозволила досягти цього результату.

«У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Те, що на росії вибухає, - то все наше», - саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт», - зазначив Сметанін.

Сметанін також наголосив на тому, що потрібно продовжувати розвивати співпрацю з приватними підприємствами та науковими установами для розробки нових типів озброєнь, що відповідають сучасним вимогам.

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