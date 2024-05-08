Украина догнала россию по количеству производства дронов-камикадзе, – Укроборонпром

В 2024 году совместная работа государственных и частных компаний позволила догнать россию в производстве ударных беспилотников.

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Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что Украина в 2024 году достигла парапета россии по количеству произведенных ударных беспилотников, подобных "шахедам". Он отметил это во время интервью для АрмияInform.

Сметанин пояснил, что некоторые частные производители не могут обеспечить нужный объем дронов, поэтому заключаются лицензионные соглашения с государственными предприятиями. Он также отметил, что совместная работа государственных компаний с частными позволила достичь этого результата.

"В 2024 году Украина догнала россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников. То, что на россии взрывается, - это все наше", - именно так сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. И это факт", - отметил Сметанин.

Сметанин также отметил, что нужно продолжать развивать сотрудничество с частными предприятиями и научными учреждениями для разработки новых типов вооружений, отвечающих современным требованиям.

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