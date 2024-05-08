В Україні потенційно можуть мобілізувати 15-20 тисяч засуджених, — Давид Арахамія

Арахамія припускає, що вступити до лав Сил оборони погодиться кілька тисяч засуджених.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених. Засуджених народних депутатів, міністрів, суддів Верховного Суду та вищих спецсудів не зможуть умовно-достроково звільнити у зв’язку з бажанням піти у ЗСУ.

Загальний ресурс ув’язнених, які потенційно можуть вступити до лав ЗСУ, складає близько 15-20 тисяч людей. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті.

«15−20 тисяч — це загальний ресурс ув'язнених, які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей», — сказав Арахамія.

За його словами, увʼязнених зможуть мобілізовувати після рішення суду про умовно дострокове звільнення від покарання.

Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк розповіла, що засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів.

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