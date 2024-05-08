В Украине потенциально могут мобилизовать 15-20 тысяч осужденных, - Давид Арахамия

Арахамия предполагает, что вступить в ряды Сил обороны согласятся несколько тысяч осужденных.

Как писала«Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий осужденных. Осужденные народные депутаты, министры, судьи Верховного Суда и высшие спецсуды не смогут условно-досрочно уволить в связи с желанием пойти в ВСУ.

Общий ресурс заключенных, которые могут вступить в ряды ВСУ, составляет около 15-20 тысяч человек. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в парламенте.

«15-20 тысяч – это общий ресурс заключенных, которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить с согласия сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек», – сказал Арахамия.

По его словам, заключенных смогут мобилизовывать после решения суда об условно досрочном освобождении от наказания.

Ранее глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк рассказала, что осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров.

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