Пенсионная реформа будет введена, потому что солидарная система уже не способна обеспечить содержание 10,2 млн пенсионеров – Верховная Рада

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении.

Хотя 25 апреля Верховная Рада решила отправить законопроект 9212 о накопительном пенсионном обеспечении на доработку, впрочем, к нему еще вернутся. Об этом сообщили в парламенте.

Так, для принятия реформы за основу не хватило всего 12 голосов, а в поддержку законопроекта выступили 214 народных депутатов.

Как отметили в парламенте, результаты голосования свидетельствуют о том, что поддержка депутатским корпусом трансформации системы пенсионного обеспечения граждан Украины путем создания дополнительных пенсионных накоплений увеличивается.

«Это такой мучительный закон на самом деле. Мы все с вами во всех партиях говорили о том, что нужно менять пенсионное обеспечение наших граждан. Мы все понимаем, что это сверхсложный вопрос», - отметил во время своего выступления в парламенте инициатор законопроекта 9212, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Но мы понимаем, что если мы не будем двигаться, то мы ничего и не сделаем» - добавил он.

В свою очередь, соавтор законопроекта председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова аргументировала важность внедрения накопительной пенсионной системы в Украине.

«Нам необходимо с вами очень хорошо осознавать, что у нас 10,2 миллиона человек, являющихся пенсионерами, при имеющихся 32 или 35 миллионах граждан, проживающих на территории Украины. И солидарная система как таковая не способна выдержать эту нагрузку и крайне тяжело поддерживается финансово», - подчеркнула она.

Кроме того, как отметили в парламенте, будущее солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (первый уровень пенсионной системы) напрямую зависит от демографической ситуации в Украине, которая имеет негативные тенденции.

Численность населения (в том числе и работающего) уменьшилась. Коэффициент рождаемости также сейчас претерпевает негативные изменения.

«По данным ООН, Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, причем в результате сокращается население трудоспособного возраста, демографический показатель упал ниже единицы. Это просто катастрофа для государства.

Соответственно, для восстановления должного уровня пенсионного обеспечения в Украине необходимо внедрение обязательного накопительного пенсионного обеспечения как дополнительного элемента пенсионной системы», - сообщил в своем выступлении во время заседания Верховной Рады председатель подкомитета по вопросам социальной защиты Сергей Гривко.

Как отмечают в парламенте, внедрение накопительной пенсионной системы в Украине может не только гарантировать в будущем достойную пенсию, но и способствовать консолидации украинской нации в восстановлении государства после Победы над врагом. Ведь пенсионные накопления могут инвестироваться в проекты восстановления страны в контексте интеграции Украины в Европейский Союз. По словам Галины Третьяковой, соответствующим образом действовали европейские государства во время второй мировой войны, чтобы сконцентрировать национальный ресурс для восстановления собственных экономик.

Еще в декабре 2022 года во время публичных консультаций в Комитете по функционированию накопительной системы пенсионного обеспечения эксперт по пенсионным системам Реанимационного Пакета Реформ к.т.н., доцент Александр Ткач сообщал: «Если внимательно посмотреть на мировую пенсионную историю от середины 19 века дней, мы увидим, что по окончании каждой великой войны начинались пенсионные реформы».

Напомним, что первый уровень пенсионной системы базируется на основе солидарности поколений. То есть все уплаченные предприятиями и застрахованными лицами взносы в Пенсионный фонд Украины сразу же выплачиваются гражданам почтенного возраста в виде пенсий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с $60,8 млрд. помощи США поддержка экономики Украины составит $7,8 млрд. при условии, что Украина не будет выплачивать пенсии из этих средств и при условии их возвращения.

Автор: Наталья Мамченко

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