Пенсійна реформа буде запроваджена, бо солідарна система вже не здатна забезпечити утримання 10,2 млн пенсіонерів – Верховна Рада

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про накопичувальне пенсійне забезпечення.

Хоча 25 квітня Верховна Рада вирішила відправити законопроект 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення на доопрацювання, втім, до нього ще повернуться. Про це повідомили у парламенті.

Так, для прийняття реформи за основу не вистачило лише 12 голосів, а на підтримку законопроекту виступило 214 народних депутатів.

Як зазначили у парламенті, результати голосування свідчать про те, що підтримка депутатським корпусом трансформації системи пенсійного забезпечення громадян України шляхом створення системи додаткових пенсійних накопичень збільшується.

«Це такий страждальний закон насправді. Ми всі з вами в усіх партіях казали про те, що треба змінювати пенсійне забезпечення наших громадян. Ми всі розуміємо, що це надскладне питання», - зазначив під час свого виступу в парламенті ініціатор законопроекту 9212, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Але ми розуміємо, що якщо ми не будемо рухатися, то ми нічого і не зробимо» - додав він.

В свою чергу, співавтор законопроекту, голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова аргументувала важливість впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні.

«Нам необхідно з вами дуже добре усвідомлювати, що у нас 10,2 мільйона осіб, які є пенсіонерами, при наявних 32 або 35 мільйонів громадян, які проживають на території України. І солідарна система як така не здатна витримати те навантаження і вкрай тяжко підтримується фінансово», - наголосила вона.

Крім того, як зазначили у парламенті, майбутнє солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (перший рівень пенсійної системи) безпосередньо залежить від демографічної ситуації в Україні, яка наразі має негативні тенденції.

Кількість населення (в тому числі і працюючого) зменшилося. Коефіцієнт народжуваності також наразі зазнає негативних змін.

«За даними ООН, Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, причому через війну скорочується населення працездатного віку, демографічний показник впав нижче одиниці. Це просто катастрофа для держави.

Відповідно, для відновлення належного рівня пенсійного забезпечення в Україні необхідним є впровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення як додаткового елемента пенсійної системи», - повідомив у своєму виступі під час засідання Верховної Ради голова підкомітету з питань соціального захисту Сергій Гривко.

Як зазначають у парламенті, впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні може не лише гарантувати у майбутньому людині гідну пенсію, а і сприяти консолідації української нації у відбудові держави після Перемоги над ворогом. Адже пенсійні накопичення можуть інвестуватися у проекти відновлення країни в контексті інтеграції України до Європейського Союзу. За словами Галини Третьякової, відповідним чином діяли європейські держави під час Другої світової війни, щоб сконцентрувати національний ресурс для відновлення власних економік.

Ще в грудні 2022 року під час публічних консультацій в Комітеті щодо функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення експерт з пенсійних систем Реанімаційного Пакету Реформ к.т.н., доцент Олександр Ткач повідомляв: «Якщо уважно подивитись на світову пенсійну історію від середини 19 століття до наших днів, то ми побачимо, що по закінченню кожної великої війни розпочинались пенсійні реформи».

Нагадаємо, що перший рівень пенсійної системи базується на засадах солідарності поколінь. Тобто, усі сплачені підприємствами та застрахованими особами внески до Пенсійного фонду України одразу ж виплачуються громадянам поважного віку у вигляді пенсій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з $60,8 млрд допомоги США підтримка економіки України складе $7,8 млрд за умови, що Україна не буде виплачувати пенсії з цих коштів і за умови їх повернення.

Автор: Наталя Мамченко

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