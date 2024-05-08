Зеленський запросив Орбана на Саміт миру: Нам важлива позиція Угорщини

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Угорщини, яка, за словами Президента, була «тривалою та предметною».

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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У ході переговорів глава держави запросив Орбана на Глобальний саміт миру, що відбудеться наступного місяця.

Зеленський повідомив, що погодив із прем'єром Угорщини кроки з вирішення двосторонніх питань на взаємовигідних умовах.

"Обговорили європейську інтеграцію України. Переконаний, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", - додав Президент.

Також він підкреслив важливість позиції Угорщини у питанні наближення миру.

Зеленський наголосив на зацікавленності України у добросусідських відносинах і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці.

Раніше Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті миру в червні.

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