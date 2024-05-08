Зеленский пригласил Орбана на Саммит мира: Нам важна позиция Венгрии

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии, который, по словам Президента, был «длительным и предметным».

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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе переговоров глава государства пригласил Орбана на Глобальный саммит мира, который состоится в следующем месяце.

Зеленский сообщил, что согласовал с премьером Венгрии шаги по решению двусторонних вопросов на взаимовыгодных условиях.

"Обсудили европейскую интеграцию Украины. Убежден, что скорое вступление Украины в ЕС пойдет на пользу обоим нашим государствам", - добавил Президент.

Также он подчеркнул важность позиции Венгрии в вопросе о приближении мира.

Зеленский отметил заинтересованность Украины в добрососедских отношениях и развитие сотрудничества в торговле, энергетике и логистике.

Ранее Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Глобальном саммите мира в июне.

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