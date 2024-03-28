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Пересек двойную сплошную полосу на глазах у полиции: как в Киеве наказали нарушителя, видео

08:29, 28 марта 2024
В Киеве привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
Пересек двойную сплошную полосу на глазах у полиции: как в Киеве наказали нарушителя, видео
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В Шевченковском районе столицы оштрафовали водителя автомобиля KIA, который нарушил ПДД - пересек двойную сплошную полосу.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя, провели с ним профилактическую беседу и составили соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно разделу 34 «Дорожная разметка» ПДД Украины, двойная сплошная линия дорожной разметки под номером 1.3 используется для разделения направлений движения на дорогах, по меньшей мере двумя полосами движения в каждую сторону.

За пересечение такой линии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 340 гривен.

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