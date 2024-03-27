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Как подать заявление о включении в Реестр волонтеров через Е-кабинет: инструкция

22:55, 27 марта 2024
Подача заявления возможна в двух режимах: через "Заявление в Реестр волонтеров" в ЭК "Для граждан" или в "Введение отчетности" режима "Дополнительно".
Как подать заявление о включении в Реестр волонтеров через Е-кабинет: инструкция
Источник фото: zt.tax.gov.ua
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Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области напоминает гражданам о возможности подачи заявления о включении в Реестр волонтеров в электронной форме через Электронный кабинет.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  • осуществить идентификацию;
  • войти в личный кабинет;
  • выбрать режим "Заявление в Реестр волонтеров" в Электронном кабинете "Для граждан";
  • или
  • заполнить форму F1308302 в режиме "Дополнительно" раздела "Введение отчетности";
  • подписать и отправить заявление в контролирующий орган.

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