Як подати заяву про включення до Реєстру волонтерів через Е-кабінет: інструкція

Подання заяви можливе у двох режимах: через «Заява до Реєстру волонтерів» у ЕК «Для громадян» або у «Введення звітності» режиму «Додатково».

Джерело фото: zt.tax.gov.ua

Головне управління Державної податкової служби в Дніпропетровській області нагадує громадянам про можливість подання заяви про включення до Реєстру волонтерів у електронній формі через Електронний кабінет.

Для цього необхідно виконати наступні кроки:

здійснити ідентифікацію;

увійти до особистого кабінету;

обрати режим "Заява до Реєстру волонтерів" у Електронному кабінеті "Для громадян";

або

заповнити форму F1308302 у режимі "Додатково" розділу "Введення звітності";

підписати та надіслати заяву до контролюючого органу.

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