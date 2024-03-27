КСУ розглянув справу щодо законодавчого регулювання звільнення прокурорів за неуспішне проходження атестації

Заявник звернувся до КСУ з клопотанням перевірити на конституційність деякі положення щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.

Фото: ccu.gov.ua

У середу, 27 березня, Другий сенат Конституційного Суду України у відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянув справу за конституційною скаргою Огродюка Павла Амбросійовича. Про це повідомив відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Олег Первомайський, заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України (конституційність) пункт 11, абзац перший пункту 17, абзац перший та підпункт 2 пункту 19 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113-ІХ в редакції до внесення змін Законом України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» щодо окремих аспектів дії перехідних положень» від 15 червня 2021 року № 1554-ІХ (далі – Закон).

Відповідно до оспорюваних приписів Закону прокурори, які на день набрання чинності Законом займають посади у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, звільняються Генеральним прокурором, керівником регіональної (обласної) прокуратури з посади прокурора на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру» за умови «рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації».

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Заявник проходив службу в органах прокуратури з 2007 року. Законом установлено, що прокурори, які на день набрання чинності Законом займають посади прокурорів у відповідних органах прокуратури, можуть бути переведені на посаду в органи прокуратури лише у разі успішного проходження ними атестації на підставі відповідної заяви (пункт 7 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення»).

На виконання вимог Закону Павло Огродюк подав заяву про переведення його на посаду прокурора в обласній прокуратурі та про намір пройти атестацію.

Він успішно пройшов перші два етапи атестації, однак за наслідками третього етапу атестації відповідна кадрова комісія своїм рішенням констатувала, що заявник не відповідає вимогам професійної компетенції та доброчесності, а отже, є таким, що неуспішно пройшов атестацію.

Керуючись рішенням кадрової комісії, прокурор області наказом від 17 серпня 2020 року звільнив Павла Огродюка із займаної посади та з органів прокуратури області на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру».

Вважаючи наказ про звільнення протиправним та таким, що порушує його права, заявник звернувся до суду з адміністративним позовом до Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури, у якому просив, зокрема, визнати протиправними та скасувати рішення відповідної комісії про неуспішне проходження ним атестації та наказ прокурора області про звільнення його із займаної посади, поновити його на роботі та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Суд першої інстанції позовні вимоги Павла Огродюка задовольнив, а суд апеляційної інстанції – змінив попереднє рішення в частині мотивів задоволення позову. Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій та ухвалив нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог заявника відмовив.

У конституційній скарзі Павло Огродюк, зокрема, стверджує, що оспорювані приписи Закону суперечать юридичній визначеності, оскільки не є чіткими, передбачними та такими, що здатні захистити його від свавілля кадрової комісії.

Також суддя-доповідач поінформував, що на розгляді Конституційного Суду України перебуває низка конституційних скарг, в яких заявники оспорюють ті ж самі законодавчі приписи.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Другий сенат КСУ перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

На пленарному засіданні був присутній суб’єкт права на конституційну скарну Павло Огродюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.