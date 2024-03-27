У Житомирі вантажівка наїхала на 13-річну дівчинку

У Житомирі вантажівка здійснила наїзд на дитину, яка перетинала дорогу.

Джерело фото: Поліція Житомирської області

У Житомирі 27 березня приблизно о 13:10 на Проспекті Миру сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дитини. За даними поліції Житомирської області, 39-річний водій вантажівки "Volvo", який проживає на Чернігівщині, здійснив наїзд на 13-річну дівчинку, яка перетинала дорогу.

В результаті аварії дитина отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Поліцейські здійснюють розслідування для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

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