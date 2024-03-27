В Житомире грузовик наехал на 13-летнюю девочку

В Житомире грузовик совершил наезд на ребенка, который пересекал дорогу.

Источник фото: Полиция Житомирской области

В Житомире 27 марта примерно в 13:10 на Проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. По данным полиции Житомирской области, 39-летний водитель грузовика "Volvo", проживающий на Черниговщине, совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая пересекала дорогу.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Полицейские осуществляют расследование для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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