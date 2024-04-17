У Києві п’яний водій влаштував «голлівудські перегони» та скоїв ДТП, відео

Нічні «перегони» сталися у Деснянському районі столиці.

У вівторок, 16 квітня, у Деснянському районі Києва правоохоронці затримали водія транспортного засобу Ford, який рухався з технічною несправністю та намагався втекти.

Як повідомила патрульна поліція Києва, під час «перегонів» порушник не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник.

Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,4 проміле.

На втікача склали ряд адміністративних матеріалів:

▪ протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП;

▪ протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

▪ протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння) КУпАП;

▪ постанову за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності) КУпАП.

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