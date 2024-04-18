Хто має право на виплату за особливі заслуги перед Батьківщиною: роз’яснення

Щомісячна грошова виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Стало відомо, хто має право на виплату за особливі заслуги перед Батьківщиною. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Так, у січні 2023 року Кабінет міністрів прийняв постанову № 79 «Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною».

До осіб, які мають право на щомісячну грошову виплату, належать:

громадяни з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України та:

яким починаючи з 2014 року присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»;

яких починаючи з 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;

яких починаючи з 2014 року нагороджено орденом «За мужність» трьох ступенів;

яких починаючи з 2014 року нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів.

Також її можуть отримати члени сім’ї загиблих (померлих) громадян із числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною:

батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, установленого частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (незалежно від тривалості страхового стажу), або вони мають право на пенсію незалежно від віку відповідно до частини третьої статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію із зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або вони є особами з інвалідністю;

діти (в тому числі діти, що народилися до спливу 10 місяців з дня смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Батьківщиною), які не досягли 18-річного віку або яким виповнилося 18 років, але вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18-річного віку;

діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого закладу освіти або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23-річного віку, діти-сироти - до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Розмір виплати за особливі заслуги перед Батьківщиною

Встановлення щомісячної грошової виплати передбачено:

особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи з 2014 року:

присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом «За мужність» трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа зазначених вище осіб, у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

Щомісячна грошова виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Подати заяву на призначення щомісячної грошової виплати можна онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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