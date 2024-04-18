Кто имеет право на выплату за особые заслуги перед Родиной: разъяснение

Ежемесячная денежная выплата назначается независимо от того, состоит заявитель на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатель пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания).

Стало известно, кто имеет право на выплату особых заслуг перед Родиной. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Так, в январе 2023 года Кабинет министров принял постановление № 79 «Некоторые вопросы назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимавших непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и членов (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной».

К лицам, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, относятся:

граждане из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины:

которым начиная с 2014 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»;

которых начиная с 2014 года награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней;

которые начиная с 2014 года награждены орденом «За мужество» трех степеней;

которых начиная с 2014 года награжден орденом княгини Ольги трех степеней.

Также ее могут получить члены семьи погибших (умерших) граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной:

родители и жена (супруг), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (независимо от продолжительности страхового стажа), или они имеют право на пенсию независимо от возраста в соответствии с частью третьей статьи 114 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на досрочную пенсию по возрасту, пенсию по возрасту на льготных условиях или пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом, или они являются лицами с инвалидностью ;

дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти лица, имевшего особые заслуги перед Родиной), не достигших 18-летнего возраста или исполнившихся 18 лет, но ставших лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста;

дети, которые учатся по дневной форме получения образования в заведениях общего среднего образования, а также в заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования (в том числе в период между завершением обучения в одном из указанных заведений и поступлением в другое заведение образования или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому уровню при условии, что такой период не превышает четырех месяцев), - до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста, дети -сироты – до достижения ими 23-летнего возраста независимо от того, учатся они или нет.

Размер выплаты за особые заслуги перед Родиной

Установление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено:

лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:

присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

награжден орденом «За мужество» трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц);

награжден орденом княгини Ольги трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).

Членам семей погибших (умерших) граждан из числа указанных выше лиц в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

Ежемесячная денежная выплата назначается независимо от того, состоит заявитель на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатель пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания).

Подать заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты можно онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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