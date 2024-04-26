На Закарпатті троє озброєних чоловіків увірвалися до будинку пенсіонерки, звʼязали її та вимагали гроші

Потерпіла змогла викликати поліцію лише через 8 годин після нападу, проте всіх зловмисників затримали.

Джерело фото: Національна поліція України

Поліція Закарпаття успішно затримала озброєних зловмисників, які скоїли напад на 79-річну пенсіонерку в Рахівському районі. Про це повідомляє Національна поліція України.

Внаслідок розбійного нападу, троє зловмисників, приховані масками, проникли до будинку жінки, зв’язали її та погрожували зброєю, вимагаючи гроші та цінності. Не отримавши від потерпілої необхідної інформації, нападники викрали майже 8 500 доларів, мобільний телефон, та ювелірні прикраси, залишивши пенсіонерку зв’язаною в будинку.

«25 квітня близько 12-ї години поліцейські Рахівщини отримали повідомлення про розбійний напад на 79-річну пенсіонерку в селі Костилівка: до жінки в будинок увірвалися кілька осіб в масках, звʼязали потерпілій руки і ноги скотчем та погрожували зброєю», – йдеться у повідомленні поліції.

Подія сталася о 4 годині ранку, коли потерпіла ще спала. Після того як жінку звʼязали, озброєні нападники, погрожуючи вбивством, вимагали у неї інформацію про місце, де вона зберігає всі заощадження та документи на іноземну фірму, що належала її покійному сину. Не отримавши від потерпілої потрібної інформації, фігуранти забрали з будинку майже 8 500 доларів, мобільний телефон, ювелірні прикраси та покинули пенсіонерку звʼязаною в будинку.

Жінці вдалося викликати допомогу лише через 8 годин після нападу.

Внаслідок розбійного нападу, троє зловмисників, приховані масками, проникли до будинку жінки, зв’язали її та погрожували зброєю, вимагаючи гроші та цінності. Не отримавши від потерпілої необхідної інформації, нападники викрали майже 8 500 доларів, мобільний телефон, та ювелірні прикраси, залишивши пенсіонерку зв’язаною в будинку.

Після отримання сигналу, поліцейські відразу розпочали розслідування, за якого у трьох районах області правоохоронці затримали всіх причетних до злочину: 33-річного фігуранта з Рахівщини впіймали у Мукачеві, 49-річного села Чорноголова — в Ужгородському районі, третього спільника з Ужгородщини — в Рахівському районі.

Зловмисникам інкримінують ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій, який пов’язаний з проникненням у житло та спрямований на заволодіння майном у великих розмірах. Кожному з затриманих загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У них вилучено травматичний пістолет та понад 40 тисяч доларів, які наразі перевіряються щодо їхнього походження та причетності до інших злочинів на території області.

Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання, а слідство продовжується.

Джерело фото: Національна поліція України

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