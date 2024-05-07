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Конституційний суд в Чехії дозволив змінювати стать без хірургічного втручання

18:05, 7 травня 2024
Суд дав парламенту час до середини 2025 року, щоб ухвалити відповідні законодавчі зміни.
Конституційний суд в Чехії дозволив змінювати стать без хірургічного втручання
Джерело фото: René Volfík/ iROZHLAS.cz
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Конституційний суд Чехії постановив, що зміна статі для трансгендерних людей не повинна передбачати обов'язкової хірургічної операції на статевих органах.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на рішення суду від 7 травня, яке стосувалося скарги чоловіка, якого при народженні зареєстрували як жінку (у Чехії при народженні присвоюють ідентифікаційний номер залежно від статі). Чоловік хотів змінити приналежність до цієї статі без хірургічного втручання.

Згідно з чинним законодавством, трансперсони в Чехії повинні пройти хірургічну операцію на статевих органах і стерилізацію, перш ніж офіційно завершити перехід.

Чеський Конституційний суд постановив, що ця законодавча вимога «суперечить основоположному праву трансгендерних людей на захист їхньої фізичної цілісності у зв'язку з їхньою людською гідністю».

Суд дав парламенту час до середини 2025 року, щоб ухвалити відповідні законодавчі зміни. Таким чином парламент Чехії зобов'язаний виконати рішення суду, але може встановити інші вимоги для завершення транспереходу.

Рішення суду покликане привести ситуацію з правами трансперсон у Чехії у відповідність із більшістю членів ЄС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Німеччині спрощують для трансгендерних людей зміну імені та статі в документах.

Нагадаємо, що Рада ООН з прав людини ухвалила першу резолюцію про захист прав інтерсексуальних людей.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у польському уряді підготували проект закону про цивільні партнерства, але пропозицію не будуть подавати, поки не буде впевненості, що її підтримають партії, які входять до правлячої коаліції,  заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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