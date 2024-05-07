Конституционный суд в Чехии разрешил изменять пол без хирургического вмешательства

Суд дал парламенту время до середины 2025 года, чтобы принять соответствующие законодательные изменения.

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Конституционный суд Чехии постановил, что изменение пола для трансгендерных людей не должно предусматривать обязательную хирургическую операцию на половых органах.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на решение суда от 7 мая, касающееся жалобы мужчины, которого при рождении зарегистрировали как женщину (в Чехии при рождении присваивают идентификационный номер в зависимости от пола). Мужчина хотел изменить принадлежность к этому полу без хирургического вмешательства.

Согласно действующему законодательству, трансперсоны в Чехии должны пройти хирургическую операцию на половых органах и стерилизацию, прежде чем официально завершить переход.

Чешский Конституционный суд постановил, что это законодательное требование «противоречит основополагающему праву трансгендерных людей на защиту их физической целостности в связи с человеческим достоинством».

Суд дал парламенту время до середины 2025 года, чтобы принять соответствующие законодательные изменения. Таким образом, парламент Чехии обязан выполнить решение суда, но может установить другие требования для завершения трансперехода.

Решение суда призвано привести ситуацию с правами трансперсонов в Чехии в соответствие с большинством членов ЕС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Германии упрощают для трансгендерных людей изменение имени и пола в документах.

Напомним, что Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсексуальных людей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в польском правительстве подготовили проект закона о гражданских партнерствах, но предложение не будут подавать до тех пор, пока не будет уверенности, что его поддержат партии, входящие в правящую коалицию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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