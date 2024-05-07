Демонтаж «церкви-МАФу» біля Національного музею історії України в Києві перенесли

У музеї повідомили, що відклали демонтаж «з технічних причин».

Джерело фото: Національний музей історії України / Facebook

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Виконавчі дії щодо демонтажу «церкви-МАФу» на території Музею історії України були заплановані на ранок 7 травня. Утім, їх перенесли.

Як передає «Радіо Свобода», біля каплички зранку зібралися декілька десятків вірян.

У музеї повідомили, що відклали демонтаж «з технічних причин», нову дату поки не повідомили і додали, що її призначає Державна виконавча служба, і можливості музею тут обмежені.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, Господарський суд міста Києва задовольнив позов Національного музею історії України щодо незаконного «храму-МАФ» УП МП на території музею.

Суд зобов’язав звільнити ділянку від незаконного забудування, оскільки розміщення храму на цій земельній ділянці музею суперечить його цільовому використанню та порушує вимоги пункту «а» частини 1 ст. 91 Земельного кодексу.

Як зазначають у МКІП, «храм-МАФ» розташований в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також він порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

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