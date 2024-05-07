Демонтаж «церкви-МАФа» возле Национального музея истории Украины в Киеве перенесли

В музее сообщили, что отложили демонтаж «по техническим причинам».

Источник фото: Национальный музей истории Украины / Facebook

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Исполнительные действия по демонтажу «церкви-МАФа» на территории Музея истории Украины были запланированы на утро 7 мая. Впрочем, их перенесли.

Как передает «Радио Свобода», у часовни утром собралось несколько десятков верующих.

В музее сообщили, что отложили демонтаж «по техническим причинам», новую дату пока не сообщили и добавили, что ее назначает Государственная исполнительная служба, и возможности музея ограничены.

Как писала «Судебно-юридическая газета» ранее, Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины по поводу незаконного «храма-МАФ» УП МП на территории музея.

Суд обязал освободить участок от незаконной застройки, поскольку размещение храма на этом земельном участке музея противоречит его целевому использованию и нарушает требования пункта «а» части 1 ст. 91 Земельного кодекса.

Как отмечают в МКИП, «храм-МАФ» расположен в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также он нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь.

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