Практика судів
  1. В Україні

У Криму знищили швидкісний катер окупантів, відео

11:03, 6 травня 2024
Морський дрон Magura V5 знищив швидкісний катер ворога.
У Криму знищили швидкісний катер окупантів, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В окупованому Криму внаслідок успішної операції ГУР було знищено ворожий швидкісний катер. 

Як повідомляє розвідка, ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників у бухті Вузька.

У ГУР зазначають, що оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму.

"Нагадаємо, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "цезарь куніков", "івановєц", "сєрґєй котов", "акула" та "серна", а також пошкоджено "іван хурс", – додали у розвідці. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав на обов’язок Верховної Ради України надати на запит публічну інформацію, що знаходиться у її володінні

Обов’язок Верховної Ради надавати на запит публічну інформацію – позиція Верховного Суду.

Верховний Суд вказав на відсутність потреби та процесуальних механізмів відступу від позиції ВС, яка втратила актуальність через зміну законодавства

Відступ від позиції Верховного Суду після зміни норми права, на якій така позиція ґрунтується, за загальним правилом, не допускається.

Уряд готує нову форму військово-облікового документу з урахуванням цифровізації військового обліку

Не виключено, що у новій формі військовий квиток буде електронним.

Верховна Рада легалізує заочні штрафи для чоловіків, які не стали на військовий облік чи не з’явилися за повісткою

За порушення правил військового обліку штрафувати зможуть автоматично без складення протоколу – Верховна Рада готується прийняти закон в цілому.

Між судами та органами прокуратури з’явиться електронний обмін процесуальними документами

Затверджено Порядок електронної інформаційної взаємодії між Державною судовою адміністрацією та Офісом Генерального прокурора.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області