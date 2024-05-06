У Криму знищили швидкісний катер окупантів, відео

Морський дрон Magura V5 знищив швидкісний катер ворога.

В окупованому Криму внаслідок успішної операції ГУР було знищено ворожий швидкісний катер.

Як повідомляє розвідка, ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників у бухті Вузька.

У ГУР зазначають, що оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму.

"Нагадаємо, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "цезарь куніков", "івановєц", "сєрґєй котов", "акула" та "серна", а також пошкоджено "іван хурс", – додали у розвідці.

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