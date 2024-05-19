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У Києві водій мопеда рухався зустрічною смугою та намагався втекти від поліції: відео

07:18, 19 травня 2024
Інцидент стався днями в Оболонському районі.
У Києві водій мопеда рухався зустрічною смугою та намагався втекти від поліції: відео
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У столиці патрульні затримали керманича з ознаками сп'яніння, який намагався втекти. Як про це сказано у повідомленні Патрульної поліції Києва.

Як зазначається, інцидент стався днями в Оболонському районі. Там інспектори помітили мопед Yamaha, водій якого рухався зустрічною смугою. Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти, однак йому це не вдалося.

«Інспектори зупинили громадянина та виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік категорично відмовився від проходження медичного огляду, окрім того, намагався уникнути спілкування з патрульними та агресивно поводився», - сказано у повідомленні поліції.

Відтак, правоохоронці затримали чоловіка та склали на нього ряд адміністративних матеріалів:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП;
  • протокол за ст. 185 (Вчинення злісної непокори законній вимозі поліцейського) КУпАП;
  • постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.

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