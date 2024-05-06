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У 51 декларації виявлено понад 55,8 млн грн недостовірних відомостей — НАЗК

13:07, 6 травня 2024
Загалом з початку 2024 року НАЗК розпочало 402 повні перевірки декларацій.
У 51 декларації виявлено понад 55,8 млн грн недостовірних відомостей — НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що з початку 2024 року розпочало 402 повні перевірки декларацій. За результатами уже завершеної 51 перевірки виявлено понад 55,8 млн грн недостовірних відомостей, понад 14,7 млн грн незаконного збагачення та майже 1,3 млн грн необґрунтованих активів.

Зокрема, встановлено ознаки:

необґрунтованості активів на 1,3 млн грн працівника УПСЗН Камінь-Каширської РДА Волинської області;

недостовірних відомостей (ст. 366-2 КК України) у:

-  депутата Вінницької міської ради (12,5 млн грн);

- керівника ТЦК та СП Дніпропетровської області (6,2 млн грн);

- депутата Дубенської міської ради Рівненської області (5,6 млн грн);

- депутата Дніпровської міської ради (4 млн грн);

- депутата Погребищенської районної ради (3,9 млн грн);

- заступника Голови Козятинської міської ради (2,4 млн грн);

У НАЗК зазначили, що відповідні матеріали скеровано до Нацполіції для розгляду питання про початок кримінального провадження за ст. 366-2 Кримінального кодексу України та складення адмінпротоколу за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі уповноваженими особами НАЗК проводяться 340 перевірок. Серед таких декларацій найбільше подано представниками органів місцевого самоврядування - 65, з них 46 - депутати місцевих рад та 19 - депутати обласних рад. Також в повній перевірці декларації посадовців:

органів судової влади (28 суддів, 6 інших посадовців);

державних підприємств (21 керівник підприємств, 8 заступників керівника);

народних депутатів - 14;

органів митної та податкової служби (14 податківців, 10 митників, з них 2 начальники митниць);

органів досудового розслідування (19 прокурорів, 9 слідчих, 3 дізнавачі).

Насамперед йдеться про посадовців з м. Києва (139 декларацій), Одеської області (35 декларацій), Київської області (24 декларації), Львівської області (21 декларація), Дніпропетровської області (16 декларацій), Харківської області (15 декларацій), Черкаської області (15 декларацій)  та інші.

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