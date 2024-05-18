У Києві ухвалили рішення про створення дев’яти нових заповідних об'єктів

Об’єкти створені для охорони червонокнижних рослин та тварин.

Київська обласна рада створила 9 нових заповідних об’єктів. Про це повідомили у Київському еколого-культурному центрі (КЕКЦ).

Нові 9 заповідних об’єктів: Плаунець, Ясеневий гай, Блакитно намисто, Брандушка, Півники, Грабова балка, Вовче багно, Межиострів, Сонне узлісся.

Як пояснили у КЕКЦ, ці об’єкти створені для охорони червонокнижних рослин та тварин: підсніжника, брандушки, сон-трави, діфазіаструма, лісових орхідей, золотого карася, кажанів.

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