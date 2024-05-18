В Киеве приняли решение о создании девяти новых заповедных объектов

Объекты созданы для охраны краснокнижных растений и животных.

Киевский областной совет создал 9 новых заповедных объектов. Об этом сообщили в Киевском эколого-культурном центре (КЭКЦ).

Новые 9 заповедных объектов: Плаунец, Ясеневая роща, Голубые бусы, Брандушка, Петушки, Грабовая балка, Волчья трясина, Межиостров, Сонная опушка.

Как пояснили в КЭКЦ, эти объекты созданы для охраны краснокнижных растений и животных: подснежника, брандушки, сон-травы, дифазиаструма, лесных орхидей, золотого карася, летучих мышей.

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