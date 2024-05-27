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У Києві покарали велосипедиста, який проїхав на червоний сигнал світлофора: відео

14:45, 27 травня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали велосипедиста, який проїхав на червоний сигнал світлофора: відео
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У центрі Києва покарали велосипедиста, який проїхав на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори наздогнали та зупинили порушника. На нього винесли постанову за ч. 2 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами) КУпАП та правоохоронці нагадали громадянину ПДР для велосипедистів.

У поліції нагадали, що згідно з п. 6.7 ПДР України, велосипедисти повинні виконувати вимоги правила дорожнього руху, що стосуються водіїв або пішоходів.

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